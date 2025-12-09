「藤村富美男監督退陣要求書」の前に立った阪神監督・藤川球児は「ああ」と声を漏らした。今は泉下の「ミスタータイガース」に出会えたような気がしたのだろう。「激しく、怖い方だったようですね。虎の顔をしていたと……」と言った。元OB会長・川藤幸三から聞いていた。1956（昭和31）年11月、中心選手12人が監督（選手兼任）だった藤村の解任を求めた「藤村排斥運動」で球団に提出した連判状である。今月4日から甲子園歴