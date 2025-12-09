今オフにポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指す西武の高橋光成投手(28)とは不思議な縁がある、と勝手に思っている。記者が初めて見たのは13年8月12日の甲子園。当時13歳の中学1年生で、スタンドから観戦していた。この時が人生初の甲子園観戦。登場したのは過去に優勝経験がない6校で、少しがっかりした気分は目の当たりにした快投で吹き飛んだ。初出場だった前橋育英の2年生エース・高橋が大会歴代2位の9者連続