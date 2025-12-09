Image: WeatherlyJapan こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。一日の終わり、すべてのタスクから解放されてベッドに滑り込む。その瞬間、冷え切ったシーツに触れるのではなく、すぐに暖かい空気に包まれたい…。冬の夜のささやかな、しかし切実な願いです。今回ご紹介する「The Cubes掛け布団」は、その瞬間的な暖かさの「持続」に着目した寝具です