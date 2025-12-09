秘匿性の高い独自開発アプリで捜査情報を中抜き警視庁に激震が走った――。日本国内最大かつ最強（最凶）とされる違法スカウト集団『ナチュラル』に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課の警部補・神保大輔容疑者（43）が地方公務員法違反の容疑で11月12日に逮捕された。警察当局がトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）と位置付け、全国で摘発を進めている最中に、捜査の中心にいた人物が相手に逆に取り込まれていたこ