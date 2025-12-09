開発途上国では子どもたちに充実した教育を与えるべく、技術へのアクセスを向上させる取り組みが試みられてきました。その中の1つが、1人に1台のノートPCを与える「One Laptop per Child(OLPC)」プログラムです。ペルー・カトリカ大学のサンティアゴ・クエト氏らは、ペルーでのOLPCプログラムの10年分のデータを検証し、報告しています。Laptops in the Long Run: Evidence from the One Laptop per Child Program in Rural Peru |