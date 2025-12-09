フリーでオープンなコーデックの開発を目指すAlliance for Open Media(AOMedia)は、AV1の後継となる次世代の動画圧縮規格「AV2」の仕様を2025年末までに公開する予定です。AV2の開発は2020年から開始され、Apple・Google・Netflix・Meta・Intel・NVIDIA・Samsung・Alibabaなどの主要企業が協力して進められてきました。AV2の最大の目標は、前世代のAV1と比較して、見た目の画質を維持したままデータ通信量を40％削減することです。