北海道釧路市に今年度（１２月２日まで）寄せられたキタキツネの目撃や苦情の通報は８５件で、最多だった昨年度１年間（９７件）に迫る勢いで増えている。エゾシカも６７件に達して高止まりが続く。「餌を与える人がいる」との苦情が後を絶たず、「アーバンフォックス」や「アーバンディア」と呼ばれる人なれした個体が当たり前になりつつある。餌やり後絶たず市環境保全課によると、キツネは住宅地や繁華街など市内各地に出没