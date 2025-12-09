自作したウエディングドレスで結婚式をあげ、そのドレスで我が子のためのベビードレスを作りたい…。そんな“10代からの夢”を叶えたという女性のストーリーが「なんて素敵なお話」「最高のママ」「クオリティが高すぎる！」と話題になっている。投稿者で、SNSを使って服作りやお菓子のレシピを紹介しているaiさん（@__ai.room__）に話を聞いた。【写真】自作ウエディングドレスを分解した結果…■「本当に大丈夫？」と心配する