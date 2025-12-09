人間を怖がり震えが止まらなかった元野犬の赤ちゃん。家族に迎え入れ、少しずつ新たな生活に慣れようと努力する姿がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で54万回以上再生され、「幸せそうだよ。とっても」「泣いてしまいました」「たくさん幸せになってね！」といった声が寄せられました。 【動画：怖がり震えが止まらない『元野犬の赤ちゃん』を引き取った結果…思わず感動する『1年間の記録』】 怖がり震えが止まらない元野犬