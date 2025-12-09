真岡鐵道は、蒸気機関車「SLもおか号」を2026年4月から2027年3月末まで運休する。C12 66号機の全般検査を実施するため。検査では車両全機器の取り外し、分解・検査・修繕、車体再塗装、各部調整を行い、2025年7月16日に公表した滑り棒摩耗に伴うピストンリング割損の修繕も実施する。補機のDE10 1535号機と50系客車も2026年度は重要部検査や全般検査のため運用しない。全般検査の進捗により運休期間が前後する可能性がある。