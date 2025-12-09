圏央道アクセス道路、とりあえず鎌倉市境が4車線化神奈川県藤沢土木事務所は2025年12月5日、鎌倉市で整備中の「横浜藤沢線」（関谷工区）について、今月2度にわけて車線を切り替え、暫定4車線にすると発表しました。【え…！】これが都市伝説並みに完成しない「横浜藤沢線」です！（地図／写真）横浜藤沢線は横浜市内の環状2号を起点に、藤沢市の海沿いの国道134号に至る14.3kmの路線で、横浜市が道路ネットワークの骨格をなす