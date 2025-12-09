【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、農家への120億ドル（約1兆9千億円）の経済支援を行うと発表した。関税収入の一部を充てる。米国の高関税政策に対する中国の報復措置で打撃を受けた大豆農家などの経営を支え、来年の中間選挙に向けて与党共和党への農家の支持を確保する狙いがあるとみられる。ホワイトハウスでの公開の会議で表明した。トランプ氏は支援について「農家が今年の収穫物を出荷し、来年の作付けを見据え