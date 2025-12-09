妊娠・出産に関する国の施策が次々に発表されるなど、変わりゆくフェムケア関連の最新トピックスを専門家が解説。ここでは、「お金」にまつわるニュースをお届けします。出生率が低下して高齢化が進む現代において、anan読者世代にも関わる「出産と子育て」を支援する施策が進んでいる。象徴的だったのが、2023年の「出産育児一時金」の増額。「『異次元の少子化対策』の一環として始まったこの制度は、現時点では出生率の上昇への