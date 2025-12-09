人生の後半を迎えると、まわりの友人や親兄弟が次々と死んでいく。そうすると嫌でも「自分もいずれ死ぬ」という事実が突きつけられることになる。漠然とした不安のなかで、おだやかに死を受け入れるにはどうすればいいのか。先月14日に肺炎のため、83歳で亡くなった作家の嵐山光三郎さん。生前生後の単著となった『爺の流儀』（ワニブックス刊）では自分の終焉を納得するための方法について取り上げていた。本書より一部を抜粋して