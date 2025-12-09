次期衆院選で、政治団体「雨龍会」代表平野雨龍氏（３１）は８日、県庁で記者会見し、大分３区に無所属で立候補することを表明した。平野氏は千葉市出身。７月の参院選東京選挙区で敗れた。自然や日本文化が残り、外国人労働者への依存や少子化への危機感を訴える声があったとして大分３区での立候補を決意し、今月、中津市に移住した。「スパイ防止法」制定などを訴え、「大分を守ることが日本の未来を守ることにつながる」