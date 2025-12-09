青森市の住宅で8日夜、火災があり65歳男性がけがをしました。8日午後11時半ごろ青森市幸畑西脇にある木造2階建て住宅で火災がありました。消防などによりますと消防車など11台が出動し、およそ5時間後にほぼ消し止められましたが、この2階建て住宅と軽トラック1台が全焼したということです。この火災で住人の65歳男性が頭と顔をやけどし病院へ搬送されましたが、命に別条はありません。警察と消防は地震の関連を調べるとともに消火