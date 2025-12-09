広島は8日、2026年1月1日付で今季限りで現役引退した上本崇司氏が情報処理部 情報分析課 アナリスト、磯村嘉孝氏の球団本部ファーム管理部 ファーム管理課 課長（二軍マネージャー・広報担当）に就任すると発表した。また今季まで二軍マネージャー・広報担当だった下水流昂氏の球団本部 スカウト部（関東地区担当）の異動も発表している。