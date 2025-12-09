「日本の格差社会はあと10年で『完成』してしまう。それを防ぐためには、多くの人がこの問題を認識することが重要です」と語る橋本健二氏『新しい階級社会』という、仰々しいタイトルの本が出た。著者は格差の研究で知られる社会学者の橋本健二先生。新書だが、現代日本の格差に関する多くのデータを集めた重厚な本で、特に、最下層に位置するとされる「アンダークラス」の考察にページを割いている。確かに格差が話題になることは