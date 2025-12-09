「カーリング男子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本８−５韓国」（８日、ケロウナ）１次リーグが行われ、で日本代表のＳＣ軽井沢クラブが韓国に快勝した。軽井沢クは第１エンドに２点を先取されたが、１−３で迎えた第５エンドで反撃。フォースの柳澤李空が最終投で相手の石を２つはじくダブルテイクアウトを決めて、一挙４点のビッグエンド。５−３と逆転すると、第８エンドにも２点を追加して突き放した。軽井