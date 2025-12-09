【リーグドゥ】スタッド・ランス 4−0 ラヴァル（日本時間12月9日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】シーズンベスト級弾丸ミドルゴラッソ炸裂の瞬間スタッド・ランスの中村敬斗が、衝撃的な弾丸ミドルシュートを叩き込んだ。今季7点目となるゴラッソにファンたちが歓喜している。スタッド・ランスは日本時間12月9日、リーグドゥの第16節でラヴァルと対戦。中村は左のウイングとしてスタメン出場した。すると1点リー