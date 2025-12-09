住宅設備事業子会社をYKKに売却へ 「国内の新築の住宅着工件数の縮減が進んでいる中で、いかに海外やリフォーム市場の成長を早く取り込むのかが当社の経営課題であった。一方でリソースやスピード感が十分でない中で、われわれの課題解決、ならびに同じ事業の方向性や戦略性を持ったパートナーとのコラボレーションが必要だと考えていた」 こう語るのは、パナソニック ホールデ