12:35日本5年利付国債入札（2兆4000億円程度） 13:30ブロック豪中銀総裁、記者会見 16:10日銀債券市場参加者会合（バイサイド） 17:00ナーゲル独連銀総裁、独連銀主催「AIと中央銀行の未来」講演 18:00-18:25植田日銀総裁、FT「The Global Boardroom」出席インフレ、金利、円の価値などについて語る 23:15英中銀ロンバルデッリ副総裁、ラムスデン副総裁、マン委員、ディングラ委員、財務委員会出席 10日