【香港＝遠藤信葉】香港で７日に行われた立法会（議会、定数９０）選挙の開票作業が８日終了し、親中派が議席を独占することが確定した。立法会で１９９８年の第１回選挙以降、親中派による議席の独占は初めて。一般有権者が投票する直接選挙枠（２０議席）の投票率は３１・９％（速報値）で、過去最低だった２０２１年の前回選を上回ったものの、低調だった。香港では２０２１年に中国主導で選挙制度が見直され、香港政府に忠