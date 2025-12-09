米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比61銭円安ドル高の1ドル＝155円89〜99銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1632〜42ドル、181円44〜54銭。米長期金利の上昇を手がかりに、日米の金利差を意識した円売りドル買いの動きが優勢だった。