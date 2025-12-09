8日午後11時15分頃に青森・八戸市で震度6強を観測する地震があり、総務省消防庁によると9日午前6時時点でこの地震によるケガ人は、北海道で7人、青森県で20人のあわせて27人に上っている。死者や行方不明者の報告はない。また、青森市では住宅火災が1件発生した。重要施設の被害は現時点で報告されていない。地震発生直後には北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波注意報が発表され、8日午後11時23分には津波警報