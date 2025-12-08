「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が、新作シューズ「City Sneaker」を発売した。価格は11万6600円で、バレンシアガ各店舗と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】新作は、スポーティーな印象のスリムなフォルムと、アッパーと同系色のソールが特徴。アッパーには「Le City」ラインのバッグのデザインを継承したフラットトップの亜鉛合金製スタッズをあしらい、素材に用いた同ラインのシグネチャーであるアリー