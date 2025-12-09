9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比300円安の5万290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52754.65円ボリンジャーバンド3σ 51885.77円ボリンジャーバンド2σ 51016.88円ボリンジャーバンド1σ 50581.94円8日日経平均株価現物終値 50438.00円5日移動平均 50365.00円一目均衡表・基準線 50290.00円9日夜間取引終値 50148