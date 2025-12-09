9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12ポイント安の3372.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3456.20ポイントボリンジャーバンド3σ 3414.94ポイントボリンジャーバンド2σ 3384.31ポイント8日TOPIX現物終値 3373.68ポイントボリンジャーバンド1σ 3372.50ポイント9日夜間取引終値 3367.40ポイント5日移動平均 3357.00