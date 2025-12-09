9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の663ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 749.28ポイントボリンジャーバンド3σ 748.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 732.11ポイント75日移動平均 729.52ポイントボリンジャーバンド2σ 721.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 715.