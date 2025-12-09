アメリカのトランプ大統領は、関税収入を財源に120億ドル、日本円で1兆8700億円規模の農家に対する経済支援を行うと発表しました。トランプ大統領「農家に対して経済的な支援を行う我々は農家を愛している。偉大な人々であり国家の基盤だ」トランプ大統領は8日、農業関係者らを招いた会議で、高騰する肥料代や人件費などへの対応を名目に関税収入を財源として農家に対する120億ドル規模の経済支援を行うと発表しました。また、トラ