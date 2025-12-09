アメリカのトランプ大統領は「エヌビディア」のAI向け半導体「H200」について、これまで禁止していた中国への輸出を許可すると表明しました。トランプ大統領は8日、中国の習近平国家主席に対し、エヌビディアのAI向け半導体「H200」の中国向け出荷を許可することを伝えたと明らかにしました。SNSに投稿したもので、「習主席は前向きな反応を示した！」としています。「H200」はエヌビディアのAI半導体の中では、現在の主力品「ブラ