歌舞伎俳優の中村獅童が、9日放送のテレビ朝日『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00〜)2時間スペシャルに出演する。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』＝テレビ朝日提供9日の放送では、中村獅童一家に完全密着。獅童の感性が光る私生活や愛息である長男・陽喜と次男・夏幹が初めて踏む“父がいない”舞台の裏側、父として、師として見せる獅童の素顔までを、余すことなくお届けする。番組で