俳優の夏帆と竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)の最終回がきょう9日に放送される。このたび、約4カ月におよんだ撮影がクランクアップを迎えた。夏帆と竹内涼真第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子氏による同名漫画(ぶんか社)が原作のこのドラマは、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”