ガールズグループ・KISS OF LIFEの日本デビューツアー「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」最終公演となる16日の東京公演が、GAORA SPORTSで完全生中継される。KISS OF LIFEKISS OF LIFEは、ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)の4人組で、2023年に韓国でデビュー。今年11月に待望の日本デビューを果たした。グループ名には“新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる”というメ