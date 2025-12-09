東京スカパラダイスオーケストラの新曲「崖っぷちルビー」が、2026年1月8日（木）22時より放送されるフジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮（あまね・れん）』の主題歌に決定した。木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』は、玉木宏が主演をつとめ保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。主人公の天音蓮（演：玉木宏）は元警視庁捜査一課の刑事にして、現在は保険調査