舞台・映画・テレビで存在感のある演技が印象的な女優のキムラ緑子(64)が10日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】思いを切々と語るキムラ緑子 キムラの両親は今でも地元の兵庫県淡路島で暮らしている。母は認知症で施設に入り、大病をした父は退院後に一人暮らし。キムラは時間を見つけては帰省し、そのタイミングで施設から母も自宅へ戻り３人で過ごしている。故郷へ繰り