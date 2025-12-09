7年ぶりに長崎の監督に就任した高木琢也氏、8位から2位に導いてJ1昇格達成2023年から取締役を務めていた高木琢也クラブリレーションオフィサー（C.R.O）が、7年ぶりにV・ファーレン長崎の監督に就任したとき、リーグ戦はすでに19試合を終えていた。（取材・文＝藤原裕久）この時点で長崎の順位は8位と辛うじて上位と言える順位だが、自動昇格圏である2位との勝ち点差は10と開いており、リーグ最多タイの32得点を奪いながら得失