セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア2』プラチナムザッカポケットいっぱいボックスを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ズートピア2』プラチナムザッカポケットいっぱいボックス  登場時期：2025年12月5日より順次サイズ：全長約38×26×24cm種類：全1種投入店舗：全国のゲームセンターなど 