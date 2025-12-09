フジテレビでは、来年1月3日午後6時より相葉雅紀が番組ホストを務める『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』を放送する。すでに発表されている木村拓哉の3回目の参戦に続く挑戦者第2弾として、長野博（20th Century）、末澤誠也（Aぇ! group）が解禁された。【番組カット】和気あいあい！笑顔の木村拓哉＆相葉雅紀“BABA抜き最弱王決定戦”は、超豪華芸能人が一堂に会し、ただただババ抜きをするだけのいたってシンプルな企画で