とちぎテレビ 2025年12月09日午前06時52分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは青森県、岩手県です。 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．４と推定されます。 栃木県 【震度2】