青森県八戸市で8日深夜に発生した震度6強の地震を受け、八戸市出身の元NGT48で女優の山口真帆（30）が9日、X（旧ツイッター）を更新。実家の無事を報告し、「津波警報が出てるので沿岸部の方は避難して、余震にもお気をつけください。夜の地震は不安も大きいと思います。安心が早く戻りますように」と呼びかけた。地震は8日午後11時15分ごろ発生。青森県八戸市で震度6強の地震があった。震源は青森県東方沖で震源の深さは54キロ。