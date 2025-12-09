鹿児島県は、「南の宝箱 鹿児島 冬のあったか宿泊割キャンペーン」を11月10日から2026年2月28日まで実施している。鹿児島県民を含む国内外の旅行者を対象に、宿泊代金の20％、1人1泊あたり最大5,000円を割り引く。一度の旅行につき最大7連泊まで、宿泊を伴わない日帰り旅行や公費出張での宿泊は対象外となる。対象宿泊期間は12月1日から2026年3月1日チェックアウト分まで。予約は、宿泊施設、旅行会社、旅行予約サイトにて受け付け