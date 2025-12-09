モンゴルを公式訪問された天皇皇后両陛下（2025年7月11日、写真：共同通信社）（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]慰霊と平和希求の旅で見えた令和の価値観令和という新しい時代が始まっておよそ7年。遠い将来、人々がこの時代を振り返るとき、どのような価値観が共有され、どのような皇室像が語られるのだろうか。そう考えると、今年はその輪郭がはっきりと見えた一年だったのでは