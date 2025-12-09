突然ですが、「PTA」が何の略か知っていますか?保護者と教職員の…？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Parent-Teacher Association」でした！「PTA」とは、「Parent-Teacher Association」の略で、日本語では「保護者と教師による組織」を意味します。学校に通う子どもの健全な成長を支えるために、家庭と学校が協力して活動することを目的としています。PTAでは、保護者と教職員が双方の立場から意見を出し合い、学校