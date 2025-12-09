錦織圭という奇跡【第５回】松岡修造の視点（５）◆松岡修造の視点（１）＞＞「錦織圭選手の体に入ってみたい！」」◆松岡修造の視点（２）＞＞「松山英樹さんや羽生結弦さんからも感じた」◆松岡修造の視点（３）＞＞「気がつけばナダルやジョコビッチまでもが...」◆松岡修造の視点（４）＞＞元コーチから聞いた「エア・ケイなんてやるな」の意味錦織圭──。ランキング最高位は、2015年に達した世界４位。2014年USオープン準