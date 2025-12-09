「嫌々ですが、大学受験はしています。慶應の法学部ってところですが、一日も通わずに中退しました。その後、『調教師になりたい』と親父を説得したんです。それからオーストラリアへ修業に行き、帰国後に競馬学校に入りました」こう明かすのは、フォーエバーヤングで日本競馬史に残る快挙を達成した「異端の調教師」、矢作芳人（64歳）だ。いま競馬界で「変わり者」といえば、矢作をおいて他にいない。言動すべてに昭和の匂いが香