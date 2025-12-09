高市早苗政権は、2026年前半に防衛装備品の輸出を全面解禁する方針だ。日本の防衛産業はどうなるのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「防衛産業は軍事だけでなく、エネルギー、海運、通信、宇宙、半導体といった国家機能と生活基盤を支える産業群へと拡張している。この前提を踏まえたうえで、いまの世界構造を正確に読み解く必要がある」という――。写真＝時事通信フォト防衛装備品展示会「DSEI Japan 2025