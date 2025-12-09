上田灯真は「ピッチング＆スイングスピードコンテスト」小学6年男子の部で3位逸材小学生が集って日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が、12月26日から29日にかけて神宮球場と横浜スタジアムで行われる。2007年以来、18年ぶりの優勝を狙うオリックス・バファローズジュニアで注目される1人が、規格外のポテンシャルを誇る上田灯真選手（6年）。投手、捕手、外野手をこなす“三刀流”だ。上田は身長171セン