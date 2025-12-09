日本から情報を盗み、日本を裏で操ろうとするスパイたち――。彼らは日本人になりすまし、世論捜査を狙っている。日本にスパイ防止法は必要なのか？前編に続き、元国家安全保障局長の北村滋氏と、ロシア軍事が専門の小泉悠氏の特別対談をおおくりする。前編記事『【特別対談・前編】北村滋×小泉悠政財界の要人に取り入り暗躍するスパイ…その手口や狙いとは？』より続く。北村滋（きたむら・しげる）／'56年東京都出身。北村