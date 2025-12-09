石川健治・東大教授。貴重な歴史的文献が並ぶ東大駒場キャンパスの尾高朝雄文庫で＝2025年10月、星野眞三雄撮影 1948年から1953年まで、中学・高校の社会科で『民主主義』という教科書が使われていた。中心になって編纂（へんさん）したのが法哲学者の尾高朝雄東大教授。民主主義の根本は「人間の尊重」だとし、「自由と平等」「選挙」「多数決」「宣伝」「婦人と政治」「国際生活における民主主義」など、さまざまな側